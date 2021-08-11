Лапутіна обговорила підтримку українських ветеранів з представником Держдепу

Про це Фаучер написав у Twitter.



Він висловив сподівання на співпрацю з міністерством щодо підтримки ветеранів російсько-української війни.

"Продуктивно обговорили зусилля щодо реінтеграції ветеранів бойових дій в українське суспільство з міністром у справах ветеранів Юлією Лапутіною. Сподіваємося на подальшу співпрацю з нашими українськими партнерами щодо надання цим героям підтримки, на яку вони заслуговують", – написав Фаучер.