Лапутіна обговорила підтримку українських ветеранів з представником Держдепу
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна обговорила питання підтримки українських ветеранів із в.о помічника секретаря Бюро операцій з врегулювання та стабілізації конфліктів Державного Департаменту США Робертом Дж. Фаучером
Про це Фаучер написав у Twitter.
Він висловив сподівання на співпрацю з міністерством щодо підтримки ветеранів російсько-української війни.
"Продуктивно обговорили зусилля щодо реінтеграції ветеранів бойових дій в українське суспільство з міністром у справах ветеранів Юлією Лапутіною. Сподіваємося на подальшу співпрацю з нашими українськими партнерами щодо надання цим героям підтримки, на яку вони заслуговують", – написав Фаучер.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.71
Купівля 26.71Продаж 26.95
-
EUR
Купівля 31.25Продаж 31.65
- Актуальне
- Важливе