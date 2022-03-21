Латвія закриває службу таксі від російського "Яндексу" на своїй території

Про це повідомляє національний мовник LSM.

Зазначається, що АТД прийняла рішення заблокувати Yandex Go, оскільки сервери Yandex знаходяться в РФ та обмін даних йде через них. Тобто, всі дані клієнтів, громадян Латвії, можуть опинитися у розпорядженні РФ . Також буде анульовано і реєстрацію Yandex.Taxi, що забезпечує діяльність сайту та програми Yandex Go.

Вже з 23 березня сервіс не можна буде використовувати на території Латвії. Ті водії та перевізники, хто продовжить користуватися програмою, будуть оштрафовані.



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