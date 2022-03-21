Латвія закриває службу таксі від російського "Яндексу" на своїй території
Автотранспортна дирекція Латвії вирішила анулювати ліцензію Yandex Taxi
Про це повідомляє національний мовник LSM.
Зазначається, що АТД прийняла рішення заблокувати Yandex Go, оскільки сервери Yandex знаходяться в РФ та обмін даних йде через них. Тобто, всі дані клієнтів, громадян Латвії, можуть опинитися у розпорядженні РФ . Також буде анульовано і реєстрацію Yandex.Taxi, що забезпечує діяльність сайту та програми Yandex Go.
Вже з 23 березня сервіс не можна буде використовувати на території Латвії. Ті водії та перевізники, хто продовжить користуватися програмою, будуть оштрафовані.
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