Латвія збирається на рік заборонити видачу дозволів на проживання росіянам і білорусам
Латвійський Сейм одноголосно у першому читанні прийняв законопроєкт, який передбачає до 30 червня 2023 року заборону видавати первинні дозволи на тимчасове проживання росіянам і білорусам
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
Сейм Латвії одноголосно в першому читанні ухвалив поправки до імміграційного закону, згідно з якими до 30 червня 2023 року припиняється видача первинних дозволів на тимчасове проживання громадянам Росії та Білорусі, за винятком майже десятка спеціально обумовлених у законі випадків.
Очікується, що в другому читанні латвійські депутати можуть затвердити закон 7 квітня.
В законопроєкті в редакції до першого читання вказано також, що компетентні державні установи надаватимуть дані у разі, якщо іноземні громадяни діяли всупереч інтересам Латвії, прославляли, заперечували чи виправдовували геноцид, військові злочини, злочини проти миру та людства.
"Така інформація може спричинити ухвалення рішення про заборону перебування в Латвії іноземного громадянина, навіть якщо він має дозвіл на проживання або візу", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, Латвія заборонила символіку воєнної агресії РФ, а в Естонії каратимуть за демонстрацію ворожих символів та приєднання до збройних сил агресора.
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