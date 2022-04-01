Латвія збирається на рік заборонити видачу дозволів на проживання росіянам і білорусам

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Сейм Латвії одноголосно в першому читанні ухвалив поправки до імміграційного закону, згідно з якими до 30 червня 2023 року припиняється видача первинних дозволів на тимчасове проживання громадянам Росії та Білорусі, за винятком майже десятка спеціально обумовлених у законі випадків.



Очікується, що в другому читанні латвійські депутати можуть затвердити закон 7 квітня.

В законопроєкті в редакції до першого читання вказано також, що компетентні державні установи надаватимуть дані у разі, якщо іноземні громадяни діяли всупереч інтересам Латвії, прославляли, заперечували чи виправдовували геноцид, військові злочини, злочини проти миру та людства.

"Така інформація може спричинити ухвалення рішення про заборону перебування в Латвії іноземного громадянина, навіть якщо він має дозвіл на проживання або візу", – йдеться у повідомленні.

