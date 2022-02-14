Латвійська авіакомпанія airbaltic організує додаткові рейси з Києва до Риги через зростання попиту

Про це повідомляє пресслужба компанії.



"Щоб задовольнити значний попит пасажирів на рейси з Києва, Україна до Риги, Латвія, airBaltic запланувала два додаткові рейси на 15 і 16 лютого 2022 року" - повідомили в airBaltic.



На цьому тижні компанія планує виконувати щоденні рейси з Києва до Риги. Крім цього, airBaltic планує прямі рейси з Києва до Вільнюса у вівторок, четвер та суботу, а також прямий рейс з Одеси до Риги у суботу.



"Безпека пасажирів і співробітників є пріоритетом airBaltic. Авіакомпанія постійно оцінює поточну ситуацію і дотримується рекомендацій офіційної влади. airBaltic дотримується гнучкості і готова за необхідності скоригувати розклад своїх рейсів", - наголосила авіакомпанія.

Нагадаємо, 28 січня 2022 Латвія заявила про намір відправити до України військових на тлі агресії РФ для участі в канадській операції Unifier.