Латвійська авіакомпанія airbaltic організує додаткові рейси з Києва до Риги через зростання попиту
Авіакомпанія airBaltic цього тижня організує два додаткові рейси з Києва до Риги у відповідь на зростання попиту
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Щоб задовольнити значний попит пасажирів на рейси з Києва, Україна до Риги, Латвія, airBaltic запланувала два додаткові рейси на 15 і 16 лютого 2022 року" - повідомили в airBaltic.
На цьому тижні компанія планує виконувати щоденні рейси з Києва до Риги. Крім цього, airBaltic планує прямі рейси з Києва до Вільнюса у вівторок, четвер та суботу, а також прямий рейс з Одеси до Риги у суботу.
"Безпека пасажирів і співробітників є пріоритетом airBaltic. Авіакомпанія постійно оцінює поточну ситуацію і дотримується рекомендацій офіційної влади. airBaltic дотримується гнучкості і готова за необхідності скоригувати розклад своїх рейсів", - наголосила авіакомпанія.
- Нагадаємо, 28 січня 2022 Латвія заявила про намір відправити до України військових на тлі агресії РФ для участі в канадській операції Unifier.
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