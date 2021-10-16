Лауреаткою Центральноєвропейської літературної премії "Ангелус" стала Катерина Бабкіна

Бабкіна отримає 150 тисяч злотих. Перекладач книжки, польський письменник і літературний критик, Богдан Задура, отримає 40 тисяч злотих.



Як повідомляє сайт "Читомо", Катерина Бабкіна отримала Приз глядацьких симпатій імені Наталії Горбанєвської. Цією відзнакою нагородили за підсумками читацького онлайн-опитування. Катерина Бабкіна отримає тримісячну стипендію на резиденцію у Вроцлавському домі літератури.







Перекладач Богдан Задура і письменниця Катерина Бабкіна. Фото зі сторінки Катерини Бабкіної у Facebook



Катерина Бабкіна (1985) — українська письменниця, сценаристка і драматургиня.

Авторка поетичних збірок "Вогні святого Ельма", "Гірчиця", "Знеболювальне і снодійне", "Заговорено на любов"; збірок оповідань "Лілу після тебе", "Щасливі голі люди"; роману "Соня"; збірок дитячих повістей "Гарбузовий рік" та "Шапочка і кит"; нон-фікшину для дітей "Сила дівчат" (у співаворстві з Марком Лівіним), воркбуку "Звичка писати".

Збірка оповідань "Мій дід танцював краще за всіх" вперше вийшла у видавництві "Комора" у 2019 році. Тексти Катерини Бабкіної перекладені польською, німецькою, англійською, шведською, французькою, румунською, чеською та російською мовами.

Літературна нагорода Центральної Європи Angelus — літературна відзнака, яку вручають щороку, починаючи із 2006-го, за найкращу прозову книжку, опубліковану польською мовою минулого року. Організатором і фундатором відзнаки є місто Вроцлав. Лавреатом може стати письменник, що походить із Центральної Європи (Австрія, Албанія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Естонія, Латвія, Литва, Македонія, Молдова, Німеччина, Польща, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Україна, Хорватія, Чехія, Чорногорія).

Лавреатами премії ставали українські письменники: Юрій Андрухович (2006, Dwanaście kręgów, перекл. Катажина Котинська), Оксана Забужко (2013, Muzeum porzuconych sekretów, перекл. Катажина Котинська) та Сергій Жадан (2015, Mezopotamia, перекл. Міхаель Петрик і Адам Поморський).