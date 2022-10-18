Лауреатом Букерівської премії 2022 року став письменник із Шрі-Ланки Шехан Карунатілака
Письменник зі Шрі-Ланки Шехан Карунатілака став лауреатом Букерівської премії з літератури за роман "Сім місяців Маалі Алмейди"
Про це йдеться на сайті премії.
Урочиста церемонія присудження нагороди в галузі літератури англійською мовою відбулася в Лондоні. Нагороду письменнику вручила королева-консорт Камілла. Переможець отримає 50 тис.
Роман "Сім місяців Маалі Алмейди" розповідає про потойбічні пригоди військового фотографа Маалі Алмейди. Він має лише сім місяців, щоб спробувати зв’язатися з чоловіком і жінкою, яких він любить найбільше, і привести їх до прихованого сховища фотографій, які вразять країну.
В анотації до книги зазначено, що книга є "уїдливою, смішною сатирою" на тлі "кривавого хаосу в Шрі-Ланці, охопленій громадянською війною".
7 вересня стало відомо, що до переліку претендентів на нагороду Букерівською премією у 2022 році увійшло 6 книжок:
- "О Вільям!" Елізабет Страут (отримала Пулітцерівську премію у 2009 року за роман "Олівія Кіттерідж")
- "Дерева" Персіваля Еверетта
- "Патока Уокер" Алана Гарнера
- "Такі маленькі речі" Клер Кіган
- "Слава" Новайолет Булавайо
- "Сім місяців Маалі Алмейди" Шехан Карунатілака.
2021 року лауреатом Букерівської премії став південноафриканський письменник Деймон Гелгут.
Довідка. Щорічна Міжнародна Букерівська премія – престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською мовою та опублікований у Великій Британії чи Ірландії. У 2014 році премія дозволила висувати англомовних авторів і з інших країн світу.
- Раніше повідомлялося, що Букерівська книжкова премія оголосила склад журі на 2023 рік, яке очолить письменниця Лейла Слімані, 2016 року її роман "Солодка пісня" був відзначений Гонкурівською премією.
- Індійська письменниця Гітанджалі Шрі отримала міжнародну Букерівську премію 2022 року за роман "Могила з піску". Вперше Букерівською премією відзначено роман мовою хінді.
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