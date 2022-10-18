Про це йдеться на сайті премії.

Урочиста церемонія присудження нагороди в галузі літератури англійською мовою відбулася в Лондоні. Нагороду письменнику вручила королева-консорт Камілла. Переможець отримає 50 тис.

Роман "Сім місяців Маалі Алмейди" розповідає про потойбічні пригоди військового фотографа Маалі Алмейди. Він має лише сім місяців, щоб спробувати зв’язатися з чоловіком і жінкою, яких він любить найбільше, і привести їх до прихованого сховища фотографій, які вразять країну.

В анотації до книги зазначено, що книга є "уїдливою, смішною сатирою" на тлі "кривавого хаосу в Шрі-Ланці, охопленій громадянською війною".

7 вересня стало відомо, що до переліку претендентів на нагороду Букерівською премією у 2022 році увійшло 6 книжок:

"О Вільям!" Елізабет Страут (отримала Пулітцерівську премію у 2009 року за роман "Олівія Кіттерідж")

"Дерева" Персіваля Еверетта

"Патока Уокер" Алана Гарнера

"Такі маленькі речі" Клер Кіган

"Слава" Новайолет Булавайо

"Сім місяців Маалі Алмейди" Шехан Карунатілака.

2021 року лауреатом Букерівської премії став південноафриканський письменник Деймон Гелгут.

Довідка. Щорічна Міжнародна Букерівська премія – престижна британська літературна премія, заснована у 2005 році, яку вручають за найкращий літературний твір, перекладений англійською мовою та опублікований у Великій Британії чи Ірландії. У 2014 році премія дозволила висувати англомовних авторів і з інших країн світу.

Раніше повідомлялося, що Букерівська книжкова премія оголосила склад журі на 2023 рік, яке очолить письменниця Лейла Слімані, 2016 року її роман "Солодка пісня" був відзначений Гонкурівською премією.

Індійська письменниця Гітанджалі Шрі отримала міжнародну Букерівську премію 2022 року за роман "Могила з піску". Вперше Букерівською премією відзначено роман мовою хінді.

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