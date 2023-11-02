Як просто й швидко розлущити горіхи: лайфхаки для п’яти видів

Лайфхаки, побачивши які твої зуби видихнуть з полегшенням

Лайфхак 1 (Фундук)

Фундук, плід ліщини, славиться, мабуть, як найміцніший горіх. Але людство винайшло оригінальний спосіб його приборкати — за допомогою гайкового накидного ключа. Окільцюєш горіх і стукаєш по ньому молотком.

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Лайфхак 2 (Кокос)

А от у кокоса репутація гранично міцного горішка. Проте є елементарний спосіб послабити його оборону — заморозити. Шкаралупа стане крихкішою і розколеться дуже швидко.

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Лайфхак 3 (Волоський горіх)

Варіант із заморозкою спрацює і для волоських горіхів. Не хочеш довго чекати? Тоді відправ горіхи в духовку на десять хвилин при температурі близько 200 градусів. Шкаралупа стане більш крихкою й податливою.

Фото: Getty Images

Лайфхак 4 (Арахіс)

Щоб звільнити від лушпиння сирий арахіс, замочіть його в теплій воді приблизно на дві години. Потім неїстівну оболонку можна буде без зусиль зчистити руками. Або ж насипте горіхи на деко і відправте його в духовку при температурі 180 градусів на 3-5 хвилин.

Фото: Getty Images

Лайфхак 5 (Фісташки)

Тут взагалі все просто: береш половинку шкаралупи, просовуєш її у напіввідкриту пащу фісташки і провертаєш. Все! Горішок можна їсти!