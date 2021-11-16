"Лайм-таксі" дасть своїм клієнтам можливість самостійно обирати тариф та автомобіль

Попит на замовлення таксі завжди зростає. Це чудовий спосіб дешево дістатися з однієї точки міста до іншої, отримавши не тільки комфортні, але й безпечні умови. Тут https://limetaxi.com.ua/ заздалегідь буде здійснено розрахунок вартості із зазначенням тарифу та додаткових послуг. Це ідеальне місце, де за лічені хвилини можна оформити замовлення автомобіля.

Переваги служби "Лайм Таксі Київ"

Якість свого сервісу компанія доповнює декількома плюсами та особливостями:

Досвід роботи. За короткий період роботи фахівці здобули досвід. Злагоджена робота всіх співробітників є гарантом максимальної оперативності, надійності та якості; Багатий автопарк. В наявності завжди є автомобілі економ, бізнес, середнього або VIP класу. Залежно від обраного транспорту змінюється вартість та додаткові умови; Індивідуальний підхід. Уважне ставлення до клієнтів – особлива складова компанії "Лайм Таксі Київ". Після виклику машини будуть враховані всі побажання та переваги замовника.

Виклик автомобіля таксі доступний через мобільний додаток, на сайті або по телефону гарячої лінії. Перші два способи найшвидші. Краще робити онлайн замовлення таксі від компанії "Лайм Таксі Київ", адже заздалегідь прораховується маршрут і надається вартість.

Додаткові послуги

Клієнти можуть замовити набір додаткових пропозицій під будь-які умови та завдання. Цей набір містить:

міжміське таксі;

безкоштовний виклик та подача авто;

трансфер з аеропорту та вокзалу;

кур'єрська доставка;

перевезення тварин;

технічна допомога на дорозі;

вивіз будівельного сміття;

перевезення мікроавтобусом до 27 осіб.

В цьому випадку тариф від компанії "Лайм Таксі Київ" розраховується в індивідуальному порядку. Оплата здійснюється за фактом виконання замовлення.

Таксі є відмінним рішенням у тих випадках, коли особистий транспорт ремонтується або вийшов з ладу з різних причин. Використання громадського транспорту не завжди є вирішенням проблеми, особливо якщо міські відстані потрібно швидко долати.