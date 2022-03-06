Легендарні Deep Purple засудили звірства путінської армії та виступили на підтримку України

Усі заяві розміщені в офіційному Twitter групи.



Музиканти відзначають, що Deep Purple була завжди поза політикою та поза кордонами, але зараз не може залишатися осторонь.

"Ми засуджуємо путінську армію за звірства проти невинних чоловіків, жінок та дітей в Україні", - заявив бас-гітарист гурту Роджер Гловер.



"Якщо ці слова означають, що ми втратимо своїх російських друзів, це велика втрата. Але це ніщо порівняно з тим, що ми втратимо своїх українських друзів, яких вбили, щоб задовольнити психопатичні амбіції російського лідера", - заявив фронтмен Ієн Гіллан.

При цьому, Дон Ейрі зазначив, що повернув автограф колишньому президенту РФ Дмітрію Мєдвєдєву в якості протесту проти вторгнення.





Серію твітів з словами підтримки від кожного учасника бенду завершує фото логотипу групи у синьо-жовтих кольорах зі словами з пісні "Child in time": "Солодке дитя з часом ти побачиш лінію. Лінію між добром і злом. Ти побачиш сліпого, що стріляє у світ. Кулі летять, збирають рахунок".

Нагадаємо, відомий режисер з мемів Роберт Вайд підтримав Україну на тлі агресії РФ та назвав Путіна "вірусом".

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