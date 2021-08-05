Легендарний футболіст збірної Німеччини втратив 18-річного сина в ДТП
У легендарного німецького футболіста Міхаеля Баллака загинув 18-річний син
Про це повідомляє Mirror.
Минулої ночі Еміліо Баллак потрапив у ДТП на квадроциклі. Це сталося неподалік будинку знаменитого футболіста в Португалії. 18-річний Баллак-молодший загинув від отриманих травм.
Міхаель Баллак завершив кар'єру в 2012 році. Знаменитий німецький футболіст виступав за "Кемнітцер", "Кайзерслаутерн", "Байєр" Леверкузен, "Баварію" і "Челсі".
На рахунку Баллака 98 матчів і 42 голи за збірну Німеччини, з якою він виходив у фінал ЧС-2002 і Євро-2008.
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