Легендарний футболіст збірної Німеччини втратив 18-річного сина в ДТП

Про це повідомляє Mirror.



Минулої ночі Еміліо Баллак потрапив у ДТП на квадроциклі. Це сталося неподалік будинку знаменитого футболіста в Португалії. 18-річний Баллак-молодший загинув від отриманих травм.

Міхаель Баллак завершив кар'єру в 2012 році. Знаменитий німецький футболіст виступав за "Кемнітцер", "Кайзерслаутерн", "Байєр" Леверкузен, "Баварію" і "Челсі".



На рахунку Баллака 98 матчів і 42 голи за збірну Німеччини, з якою він виходив у фінал ЧС-2002 і Євро-2008.