Легендарний Sam’s Steak House починає нове життя

Протягом 25 років свого існування Sam’s був улюбленим рестораном зірок, тут вечеряли всі світові селебрітіз, які приїздили до столиці. Власники пояснюють це тим, що в атмосфері Sam’s будь-який гість почувається собою незалежно від статусу. Оновлений інтер'єр закладу працює на те, щоб кожний відвідувач побачив і відчув себе головною зіркою сцени.



Ресторан зберіг формат стейк-хаусу, але з класичного став більш сучасним і сімейним, де кожен знайде щось цікаве та смачне для себе.





Кухня

Атмосфера

Головна гордість ресторану — великий вибір стейків сухого та вологого дозрівання. Унікальну технологію дозрівання м'яса у власній оболонці з натурального яловичого жиру Natural Wet Aged спеціально для Sam`s розробили запрошені іноземні фахівці.Також у оновленому меню від шеф-кухаря Сергія Дзюбенко — тартар "Ріб-Ай" з авокадо та соусом з віскі BenRiach, теплий рол з лосося та авокадо в темпурі, хумус з лисичками та пітою, цвітна капуста з грецьким соусом дзадзикі, локшина соба в соусі солодкий чилі, еклер з кунжутним кремом та інші страви. Залишилися всі гастрономічні хіти Sam’s: салат "Цезар", тартари та карпачо, крильця та реберця, бургери, брауні. До того ж, з'явилося окреме меню для дітей.Меню ланчів діє щодня з 12:00 до 16:00.Оновлений Sam’s — гедоніст, естет, меломан, самоіронічний і рок-н-рольний. Він смакує життя, легко позбавляється зайвого, знається на мистецтві, тож може дозволити собі покепкувати з нього. Йому не потрібна чиясь думка, щоб бачити справжнє та цінне. Але йому потрібні ви — прихильники та критики. Він вражає, піклується та готує для вас.В новому інтер'єрі багато світла та відсилань до легендарної музики й поп-арту. З вінілового програвача звучать The Rolling Stones, Queen, Red Hot Chilli Peppers та інший рок at its best. За дверима-ширмою камерний кабінет Asia-lounge, де можна усамітнитися з компанією до 8-10 людей. Велику увагу приділили гарному та якісному освітленню, щоб гості відчували та бачили себе у найкращому світлі.Стиль можна охарактеризувати як «тонкий кітч на межі мистецтва, але не за межею». Золоті вкраплення — візуальна метафора: як золото Sam`s переплавився, позбавився зайвих домішок і залишив лише найцінніше: смачну їжу, вірних друзів, глибоку музику.Телефон для бронювання 067 501 13 95