Легендарний Sam’s Steak House починає нове життя

Протягом 25 років свого існування Sam’s був улюбленим рестораном зірок, тут вечеряли всі світові селебрітіз, які приїздили до столиці. Власники пояснюють це тим, що в атмосфері Sam’s будь-який гість почувається собою незалежно від статусу. Оновлений інтер'єр закладу працює на те, щоб кожний відвідувач побачив і відчув себе головною зіркою сцени.



Ресторан зберіг формат стейк-хаусу, але з класичного став більш сучасним і сімейним, де кожен знайде щось цікаве та смачне для себе.





Кухня

Атмосфера