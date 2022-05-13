Ленд-ліз може фінансуватися постфактум, зброя буде надходити в Україну, - військовий експерт Мусієнко

Про це він розповів в етері Еспресо.



Військовий експерт зазначив, що сенатори Ренд Пол та Джон Кеннеді, які заблокували надання швидкої фінансової допомоги, прикриваються внутрішньою ситуацією і тим, що вони контролюють використання коштів громадян країни. Відомо, що у США всі члени Конгресу мають доступ, щоб здійснювати подібний контроль. Більша частина цих грошей залишається у Сполучених Штатах тому, що зброя закуповується в американських корпораціях, відповідно, кошти осідають у країні.



"Що стосується ленд-лізу, то відомо, що він може фінансуватися постфактум, тобто після постачання техніки. Навіть, теоретично, якщо зараз буде досягнута згода про відправлення якоїсь зброї Україні, то її вартість може бути погашена пізніше або коштом тих сум, які ще залишилися, або з майбутніх фінансувань"- пояснив експерт.



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Олександр Мусієнко додав: "Зараз продовжує надходити допомога, яка була профінансована попередніми траншами уряду США. Крім того, ще залишилася певна сума на рахунках, яка теж зафрахтована для фінансування допомоги Україні".



Директор Центру військово-правових досліджень висловив сподівання, що допомога Україні буде надаватися та розширюватися.



Мусієнко зауважив: "Є ще фонди, які передбачені у рамках надання допомоги країнами та партнерами ЄС, йдеться про зустріч на базі Рамштайн і от, буквально, сьогодні з'явилася інформація про додаткових 500 млн євро, які виділяє ЄС, на закупівлю зброї Україні та підтримку оборонного сектору".



Військовий експерт підсумував: "Щоб там не було, а зброя буде надходити в Україну".

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