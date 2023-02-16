Лідер опозиції Великої Британії Стармер відвідав Бучу та Ірпінь і зустрівся з Зеленським
Лідер лейбористів Кейр Стармер під час несподіваного візиту до Києва в четвер, 16 лютого, пообіцяв, що Україна завжди матиме "непохитну підтримку" його партії
Про це повідомляє видання Politiko.
Кейр Стармер відвідав Бучу та Ірпінь, місця масового вбивства мирних жителів. Там він зустрівся з експертами з прав людини та відвідав виставку фото російських злочинів.
"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав’язаними очима та зв’язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і має бути належне відшкодування у відбудові України", – сказав він британському мовнику ITV.
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак відвідав Україну в листопаді, невдовзі після вступу на посаду, тоді як попередній попередник Сунака Борис Джонсон, частий гість, здійснив власну імпровізовану поїздку навіть після того, як покинув Даунінг-стріт.
Також Кейр Стармер провів зустріч з президентом України, інформує пресслужба Офісу президента.
"Під час зустрічі ми обговорили ситуацію на передовій та можливий розвиток подій на фронті у ближчі місяці, питання санкцій та конфіскації російських активів, їх спрямування на відбудову нашої держави, а також створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Необхідно забезпечити справедливість. Українці, які втратили своїх рідних, чекають на це", - зазначив Володимир Зеленський.
Окремо Володимир Зеленський акцентував, що за всі злочини, скоєні в Україні під час війни, Росія має бути визнана державою-терористом, а ПВК Вагнера – терористичною організацією.
У межах зустрічі Глава держави відзначив важливість визнання Великою Британією Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.
- Нагадаємо, Британія готова передати Україні далекобійні ракети та вивчає можливість спільного виробництва зброї і боєприпасів.
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