Лідер вітчизняного рітейлу нагородив переможців передноворічної акції
Переможець акції отримав чек на купівлю сучасного та комфортного житла - таунхаусу
До Нового Року та Різдва мережа АТБ влаштовує для мільйонів своїх клієнтів маленькі дива. Мова йде про знижки та акціях з великою кількістю подарунків. Цього року новорічним промо-проектом став “АТБ вітає тебе!”. До розіграшу представили 15 сучасних телевізорів, 30 роботів пилосмогів, сертифікати на знижки у відомих інтернет-магазинах. Достатньо було лише придбати товари на суму від 200 гривень тазареєструвати код із касового чеку. А от головний приз розіграли напередодні Новорічних свят. Це чек на значну суму, якої вистачить на купівлю сучасного та комфортного житла — таунхаусу.
“Промо від АТБ це завжди незабутні емоції та просто фантастичні подарунки. У АТБ завжди чесні ціни та чесні акції зі зрозумілими і простими умовами. Все відкрито, слушно та прозоро. Яскраві акції та конкурси із цінними подарунками стали своєрідною візитною карткою торгової мережі №1 в Україні”, - каже Ірина Ковальська, районна керуюча мережі магазинів.
Щасливчиком року став житель Чернігівщини Дмитро. Каже, новорічний подарунок вкрай доречний. Адже місяць тому вдруге став батьком. І питання розширення житла як ніколи на часі. Зареєструвати чек несподівано запропонувала дружина.
“Жінка побачила в інтернеті рекламу в фейсбуці. Каже — а давай візьмемо участь, ну і вирішили зареєструватися. Ну всі спочатку повірили у виграші. А приїхав до Києва та переконався, що це не жарт. Бажаю усім вірити у перемогу та брати участь у таких акціях” - ділиться емоціями учасник акції Дмитро.Аби реалізувати такий масштабний та яскравий проект в АТБ вирішили об'єднати 16 брендів від 4 відомих компаній-виробників. А візитівкою акції став запальний ролик-сингл. У якому охоронець грає ковбасою на барабанах, а фея-касирка чаклує над будинком мрії. Станом на кінець року мережа АТБ присутня у 337-ми населених пунктах у 24 областях України. Де працюють понад 1300 супермаркетів. На полицях дискаунтерів цієї торгової мережі більше 3,5 тисяч товарів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 30.53Продаж 31.11
- Актуальне
- Важливе