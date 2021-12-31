Лідер вітчизняного рітейлу нагородив переможців передноворічної акції

До Нового Року та Різдва мережа АТБ влаштовує для мільйонів своїх клієнтів маленькі дива. Мова йде про знижки та акціях з великою кількістю подарунків. Цього року новорічним промо-проектом став “АТБ вітає тебе!”. До розіграшу представили 15 сучасних телевізорів, 30 роботів пилосмогів, сертифікати на знижки у відомих інтернет-магазинах. Достатньо було лише придбати товари на суму від 200 гривень тазареєструвати код із касового чеку. А от головний приз розіграли напередодні Новорічних свят. Це чек на значну суму, якої вистачить на купівлю сучасного та комфортного житла — таунхаусу.

“Промо від АТБ це завжди незабутні емоції та просто фантастичні подарунки. У АТБ завжди чесні ціни та чесні акції зі зрозумілими і простими умовами. Все відкрито, слушно та прозоро. Яскраві акції та конкурси із цінними подарунками стали своєрідною візитною карткою торгової мережі №1 в Україні”, - каже Ірина Ковальська, районна керуюча мережі магазинів.

Щасливчиком року став житель Чернігівщини Дмитро. Каже, новорічний подарунок вкрай доречний. Адже місяць тому вдруге став батьком. І питання розширення житла як ніколи на часі. Зареєструвати чек несподівано запропонувала дружина.

“Жінка побачила в інтернеті рекламу в фейсбуці. Каже — а давай візьмемо участь, ну і вирішили зареєструватися. Ну всі спочатку повірили у виграші. А приїхав до Києва та переконався, що це не жарт. Бажаю усім вірити у перемогу та брати участь у таких акціях” - ділиться емоціями учасник акції Дмитро.