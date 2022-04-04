Ліга арабських держав готова стати посередником між Україною та РФ, - очільник МЗС Єгипту
Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі заявив про готовність арабських країн стати посередниками щодо припинення війни між РФ і Україною
Про це повідомляє Reuters
Делегація Ліги арабських держав (ЛАД) прибула до Москви для обговорення війни в Україні. Раніше там оголосили про намір відвідати обидві країни.
ЛАД прагне вислухати керівництво України та РФ, оцінити ситуацію та вивчити можливі посередницькі кроки. Зокрема, країни готові надати майданчик для переговорів.
Шукрі підтвердив готоність ЛАД стати посередником для якнайшвидшого закінчення військового протистояння мирним шляхом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.27Продаж 32.85
- Актуальне
- Важливе