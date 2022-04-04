Ліга арабських держав готова стати посередником між Україною та РФ, - очільник МЗС Єгипту

Про це повідомляє Reuters

Делегація Ліги арабських держав (ЛАД) прибула до Москви для обговорення війни в Україні. Раніше там оголосили про намір відвідати обидві країни.

ЛАД прагне вислухати керівництво України та РФ, оцінити ситуацію та вивчити можливі посередницькі кроки. Зокрема, країни готові надати майданчик для переговорів.



Шукрі підтвердив готоність ЛАД стати посередником для якнайшвидшого закінчення військового протистояння мирним шляхом.