Ліга Європи: результати всіх матчів четверга
У четвер, 4 серпня, були зіграні сім матчів 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга Європи
Кваліфікація. 3-й раунд
4 серпня
"АЕК Ларнака" (Кіпр) - "Партизан" (Сербія) 2:1
Голи: Гарсія, 34, Мілічевич, 70 - Меніку, 18
"Фенербахче" (Туреччина) - "Словацко" (Чехія) 3:0
Голи: Мор, 17, Лінкольн, 45+2, 81
"Мальме" (Швеція) - "Дюделанж" (Люксембург) 3:0
Голи: Телін, 54, Тойвонен, 81, Бірманчевич, 85
"Марібор" (Словенія) - ГІК (Фінляндія) 0:2
Голи: Броун, 47, Радулович, 64
"Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Цюрих" (Швейцарія) 0:2
Голи: Айєгун, 8, Ньйонто, 64
"Олімпіакос" (Греція) - "Слован" (Словаччина) 1:1
Голи: Ель-Арабі, 86 - Грін, 63
"Шемрок Роверс" (Ірландія) - "Шкупі" (Північна Македонія) - 3:1
Голи: Берк, 13 (пен.), Воттс, 29, О'Нілл, 90+8 - Квен, 77
- 4 серпня у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій луганська "Зоря" перемогла румунську "Університатю Крайову".
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