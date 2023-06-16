Ліга націй: хто зіграє у фіналі турніру
У неділю, 18 травня, Хорватія та Іспанія зустрінуться у фіналі футбольної Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч за третє місце та фінал Ліги націй пройдуть 18 червня. Хорватія та Іспанія боротимуться за золоті медалі, а на Нідерланди та Італію чекає битва за "бронзу".
Початок фінального поєдинку запланований на 21:45. О 16:00 зіграють італійські та нідерландці.
Переможець Ліги націй визначиться втретє. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021-му - Франція.
- Україна за підсумками нинішнього розіграшу Ліги націй залишилася у другому дивізіоні. Наша команда поступилася у боротьбі за путівку в найсильнішу лігу Шотландії ,але випередила у групі Ірландію та Вірменію.
- 14 червня був зіграний перший півфінал Ліги націй, де зустрічались Нідерланди та Хорватія. 15 червня Іспанія перемогла Італію у другому півфіналі.
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