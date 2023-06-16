Ліга націй: хто зіграє у фіналі турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч за третє місце та фінал Ліги націй пройдуть 18 червня. Хорватія та Іспанія боротимуться за золоті медалі, а на Нідерланди та Італію чекає битва за "бронзу".

Початок фінального поєдинку запланований на 21:45. О 16:00 зіграють італійські та нідерландці.

Переможець Ліги націй визначиться втретє. У 2019 році турнір виграла Португалія, у 2021-му - Франція.