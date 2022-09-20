Лікарні окупованої Горлівки переповнені пораненими загарбниками, тіла вивозять вантажівками, – Генштаб
В результаті успішних дій підрозділів ЗСУ на Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зазнають значних втрат
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Лікувальні заклади Горлівки переповнені важкопораненими російськими військовослужбовцями.
"З території Херсонської області на тимчасово окуповану територію Донецької області переміщено два великогабаритних вантажних автомобіля з тілами загиблих осіб з 1 армійського корпусу збройних сил Російської Федерації. Кількість уточнюється", – зазначають у Генштабі.
ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.
- Попри це ворог продовжує намагання повністю окупувати Донеччину.
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