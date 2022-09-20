Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Лікувальні заклади Горлівки переповнені важкопораненими російськими військовослужбовцями.

"З території Херсонської області на тимчасово окуповану територію Донецької області переміщено два великогабаритних вантажних автомобіля з тілами загиблих осіб з 1 армійського корпусу збройних сил Російської Федерації. Кількість уточнюється", – зазначають у Генштабі.

ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Попри це ворог продовжує намагання повністю окупувати Донеччину.