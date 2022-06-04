Лікарняні і страхові виплати на Херсонщині продовжують фінансуватись

Про це повідомляє Херсонське віддлення фонду.

З початку війни лікарняні та декретні допомоги отримали 5 659 мешканців області – їм було перераховано майже 22 млн грн виплат.

Також було виплачено 15,7 млн грн щомісячних страхових виплат для потерпілих на виробництві та їх родин.

"Водночас проведення виплат в регіоні все ще має чисельні технічні складнощі. Для налагодження фінансування функції Херсонського управління тимчасово уповноважено виконувати управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування у Кіровоградській області", - резюмували там.