Лимонний курд. Ділимось рецептом смаколика
Лимонний курд - це густий крем, приготований на основі вершкового масла, жовтків, цукру та лимонного соку. Його використовують як начинку для тістечок, тортів, макарунів, для прикраси чізкейків та капкейків, це густий крем
Інгредієнти для лимонного курда:
-
чотири яйця
-
чотири лимони (цедра та сік)
-
вершкове масло кімнатної температури - 150 г
-
охолоджене вершкове масло, нарізане кубиками - 50 г
-
цукру - 200 г
Рецепт приготування лимонного курда:
- розтираємо цукор та цедру
- додаємо 150 г масла
- збиваємо все разом
- продовжуючи збивати, вводимо по одному яйця
- додаємо сік лимонів
- ставимо посуд з масою на водяну баню
- помішуючи, прогріваємо на середньому вогні до загустіння
- протираємо загуслий курд через мілке сито, щоб видалити цедру
- додаємо 50 г холодного вершкового масла в гарячий протертий курд
- мішаємо до повного інтегрування масла
- розкладаємо курд по стерилізованих банках
- зберігаємо в холодильнику.
Смачного!
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