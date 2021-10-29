LinkedIn запускає глобальну мережу для фрілансерів

Про це повідомляє TechCrunch.



Згідно з повідомленням, соціальна мережа для ділових контаків LinkedIn, що належить Microsoft, відкриває нову платформу на ринку праці для фрілансерів Marketplace.



Зазначається, що платформа Marketplace дозволить роботодавцям шукати фрілансерів у всіх країнах світу. При цьому фрілансери не зможуть шукати роботу самі. Вони зможуть лише налаштувати профіль та очікувати, поки з ними зв'яжеться потенційний роботодавець.



Крім платформи, LinkedIn представив також кілька інших ключових оновлень. Мова йде про нові фільтри пошуку постійних робочих місць; індикатор "Готовий до роботи", а також перевірка вимог компанії щодо вакцинації (якщо роботодавець вказав ці дані).



У виданні нагадали, що сервіс Marketplace вперше став відомим у лютому цього року. Відтоді компанія запустила його бета-версію у США, яка вже залучила 2 млн користувачів соціальної мережі. Наразі сервіс доступний в усьому світі.

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