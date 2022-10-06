Лише за добу 4 танки, гаубиці, бронемашини та 12 окупантів. Морські піхотинці показали, як знищують ворога
За минулу добу морські піхотинці ЗСУ знищили щонайменше 12 російських загарбників, 4 танки, гаубиці, бронемашини та радіолокаційну станцію армії РФ
Про це інформують Військово-морські сили ЗСУ.
"5 жовтня, військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту", - повідомляють у пресслужбі.
За добу українським воїнам вдалося знищили 13 загарбників та вантажівку.
Крім того, саме артилерійські підрозділи влучили у скупчення рашистів та техніки армії РФ. Ліквідовано щонайменше 12 російських загарбників, 4 танки, самохідну гаубицю "Акація" та "Мста-С", бойову машину піхоту, дві бойові броньовані машини та радіолокаційну станцію.
"Остаточні втрати ворога уточнюються", - додають у ВМС.
- 5 жовтня ЗСУ на Півдні України ліквідували два склади боєприпасів, дев’ять танків, а сили протиповітряної оборони збили шість дронів-камікадзе.
- Військові 54-ї окремої механізованої бригади показали, як окупанти тікали з оточеного Лимана на Донеччині польовими дорогами.
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