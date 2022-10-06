Про це інформують Військово-морські сили ЗСУ.

"5 жовтня, військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту", - повідомляють у пресслужбі.

За добу українським воїнам вдалося знищили 13 загарбників та вантажівку.

Крім того, саме артилерійські підрозділи влучили у скупчення рашистів та техніки армії РФ. Ліквідовано щонайменше 12 російських загарбників, 4 танки, самохідну гаубицю "Акація" та "Мста-С", бойову машину піхоту, дві бойові броньовані машини та радіолокаційну станцію.

"Остаточні втрати ворога уточнюються", - додають у ВМС.