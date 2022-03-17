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Ліси Київщини заповнені тілами російських окупантів, - Басараб

17 березня, 2022 четвер
11:42
Новини тіла російських окупантів

Політолог та боєць ТрО міста Києва Михайло Басараб повідомив, що ліси навколо Києва заповнені тілами російських військовослужбовців, які ніхто нікуди не забирає


“Щодо втрат російських окупаційних військ. Не знаю, чи українці читали такі повідомлення, але є відомі факти розстрілу поранених окупантів кадирівцями. От ці “хвалені” кадирівці виконують каральну функцію не лише щодо цивільного населення України, але й щодо російських військовослужбовці. Відомо, що як мінімум 12 поранених військовослужбовців РФ були розстріляні кадирівцями.” - розповів Басараб
 

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Басараб також додав, що, за даними української розвідки, в лісах навколо Києва перебуває дуже багато тіл вбитих російських військових, які ніхто не вивозить. Басараб наголосив, що така доля чекає кожного російського окупанта.

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“Ліси Київщини заповнені трупами російських військовослужбовців. Така доля чекатиме кожного російського окупанта, яких навіть поховати гідно не можуть. Росії плювати на своїх людей. Вони навіть не можуть доставити тіло рідним, щоб вони могли його поховати”, - додав Басараб

війна з Росією
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