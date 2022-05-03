Лісова пожежа в Нью-Мексико загрожує знищити історичне місто
Масштабна лісова пожежа, що зайнялася поблизу історичного Лас-Веґаса у штаті Нью-Мексико, загрожує знищити місто
Про це повідомляє Reuters.
За попередніми даними, 2 травня сотням домогосподарств в історичному місті штату Нью-Мексико Лас-Веґасі наказали евакуюватися, оскільки сильний вітер і посуха підштовхнули найбільшу активну лісову пожежу в Сполучених Штатах ближче до житлових масивів.
Полумʼя уже знищило понад 49 тис. га землі, що переважає половину площі Нью-Йорка. Вогонь охопив багатовікові поселення та дачні будинки в лісистих горах за 48 кілометрів на північний схід від Санта-Фе.
Повідомляється, що ця пожежа наразі є найбільш руйнівною на південному заході США.
За прогнозами, 3 травня вітер переміститься на північ, штовхаючи вогонь до сіл Мора і Клівленд.
Але в середу очікується, що вітер повернеться і рознесе вогонь назад до Лас-Веґаса.
"Це свого роду гра в очікування, ми наразі на милості погоди", - сказала менеджер округу Сан-Міґель Джой Енслі.
Починаючи з 6 квітня, вогонь знищив сотні будинків та примусив десятки населених пунктів евакуюватися.
Незважаючи на це, повідомлень про загиблих наразі немає.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.16
Купівля 31.16Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.73Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе