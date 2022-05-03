Лісова пожежа в Нью-Мексико загрожує знищити історичне місто

Про це повідомляє Reuters.



За попередніми даними, 2 травня сотням домогосподарств в історичному місті штату Нью-Мексико Лас-Веґасі наказали евакуюватися, оскільки сильний вітер і посуха підштовхнули найбільшу активну лісову пожежу в Сполучених Штатах ближче до житлових масивів.



Полумʼя уже знищило понад 49 тис. га землі, що переважає половину площі Нью-Йорка. Вогонь охопив багатовікові поселення та дачні будинки в лісистих горах за 48 кілометрів на північний схід від Санта-Фе.



Повідомляється, що ця пожежа наразі є найбільш руйнівною на південному заході США.



За прогнозами, 3 травня вітер переміститься на північ, штовхаючи вогонь до сіл Мора і Клівленд.

Але в середу очікується, що вітер повернеться і рознесе вогонь назад до Лас-Веґаса.



"Це свого роду гра в очікування, ми наразі на милості погоди", - сказала менеджер округу Сан-Міґель Джой Енслі.



Починаючи з 6 квітня, вогонь знищив сотні будинків та примусив десятки населених пунктів евакуюватися.

Незважаючи на це, повідомлень про загиблих наразі немає.



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