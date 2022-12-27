Лист Миколаю: "Щоб Путін зд@х". Програма "Кацапознавство" о 18:00

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Його називають Миколою Вереснем, а він себе називає Кацапознавцем. Досліди життя на Росії - повадки, звичаї, поведінкові розлади, порушення розумових та інших здібностей московитів - дивіться щовівторка о 18:00 в програмі "Кацапознавство" на Ютубі Еспресо.