Лист Миколаю: "Щоб Путін зд@х". Програма "Кацапознавство" о 18:00
Маленькі українці - точно знають, що хочуть замовити Святому Миколаю. Будіна проти Джингл Белс, краще валєнкі. Шансон на день народження - це і багато іншого у проєкті "Кацапознавство"
Переглядати ефір та коментувати можна тут:
Його називають Миколою Вереснем, а він себе називає Кацапознавцем. Досліди життя на Росії - повадки, звичаї, поведінкові розлади, порушення розумових та інших здібностей московитів - дивіться щовівторка о 18:00 в програмі "Кацапознавство" на Ютубі Еспресо.
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