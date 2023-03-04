Про це він розповів в етері Еспресо.

"Літак пошкоджений 100%. Три з половиною дні цей А-50 ремонтували, змінили обшивку та обладнання, щоб він зміг злетіти. Літак полетів на ремонт у Таганрог. Нам повідомили, що приблизно шість місяців його будуть там ремонтувати", - зазначив засновник ініціативи BYPOL.

Олександр Азаров сказав, що подібні заходи "впливу" вони будуть продовжувати робити, тому що це їхня робота поки не буде звільнена Білорусь від росіян та режиму Лукашенка.