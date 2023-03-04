Літак А-50 у Мачулищах пошкоджений 100%, пів року його будуть ремонтувати у Таганрозі, - засновник ініціативи BYPOL Азаров
Олександр Азаров, засновник ініціативи BYPOL, сказав, що подібні заходи "впливу" вони будуть продовжувати робити, тому що це їхня робота поки не буде звільнена Білорусь від росіян та режиму Лукашенка
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Літак пошкоджений 100%. Три з половиною дні цей А-50 ремонтували, змінили обшивку та обладнання, щоб він зміг злетіти. Літак полетів на ремонт у Таганрог. Нам повідомили, що приблизно шість місяців його будуть там ремонтувати", - зазначив засновник ініціативи BYPOL.
Олександр Азаров сказав, що подібні заходи "впливу" вони будуть продовжувати робити, тому що це їхня робота поки не буде звільнена Білорусь від росіян та режиму Лукашенка.
- 26 лютого вибухами на білоруському аеродромі Мачулищі пошкоджено літак-розвідник з Росії
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