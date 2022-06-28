Літаки, що є "гордістю російського авіапрому", не зможуть літати без імпортних запчастин

Про це з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України повідомив військовий портал Defense Express

Літакам серій "Ан", "Іл", "Ту" різних типів та призначення в росії бракує кількох десятків найменувань імпортних комплектуючих, щоб вони могли літати. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, керівництво оборонно-промислових підприємств РФ та командування 8-ої авіаційної дивізії особливого призначення ПКС РФ мають намір почати вирішувати цю проблему через "імпортозаміщення".

Зокрема, найгостріше проблема з комплектуючими стоїть перед літаками типу Іл-96-400 у VIP-комплектації. Лайнерам, чиє серійне виробництво стартувало уже в російській федерації і які в державі-терористі вважаються "гордістю російського авіапрому", не вистачає для нормального функціонування 114 типів імпортних запчастин, які виробляються у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Голландії та Україні. Схожа ситуація з іншою "гордістю російського авіапрому" - літаками типу Ту-214. Для "бортів" такого типу не вистачає 71 типу імпортних запчастин, що виробляються в США та Великій Британії, Франції та Німеччині, Україні та Чехії, Нідерландах, Японії та Китаї.

Навіть з обслуговуванням лайнерів радянського виробництва росія не спроможна впоратися самостійно. Бо, для прикладу, для обслуговування літаків типу Ту-154 до війни росіяни імпортували 39 найменувань запчастин із Франції, США, Великої Британії, та України. Для обслуговування літаків типу Ту-134 – 9 найменувань комплектуючих із США та України.

Цікаво, що до повномасштабного вторгнення в Україну росія була неспроможною самостійно виробити навіть такі чутливі для транспортних та адміністративних літаків системи, як системи посадки по маяках, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи. Та навіть кавоварки з мікрохвильовками.

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