Литовська мережа супермаркетів сфокусувалася на підтримці українських дітей

Литовська мережа супермаркетів NOVUS сфокусувалася на підтримці українських дітей з інвалідністю, сиріт, а також малозабезпечених сімей. Керівництво компанії бачить неабияку потребу підтримувати малюків, які є однією з найвразливіших верст населення під час бойових дій та евакуацій. Ще від початку війни мережа активно включилася у підтримку вразливих верств населення. Вже передали понад 275 тисяч продуктових наборів, на суму понад мільйон чотириста тисяч євро. Зараз найбільше уваги приділяють саме дітям.

“Діти повинні бути у фокусі нашої уваги. Адже вони одні з незахищених верств. В Україні є діти з особливими потребами, які виховуються матерями самотужки. А також діти позбавлені батьківської опіки. Важливо пам'ятати про них і надавати належну підтримку”, - заявляє Марк Петкевич, генеральний директор мережі супермаркетів NOVUS.

Також мережа у Литві заснувала благодійний фонд Food for Ukraine. З яким пліч-о-пліч закуповує продукти і знаходить однодумців-філантропів серед литовського та європейського бізнесу, щоб якомога більше допомоги надати населенню України, де компанія працює вже більше дванадцяти років.

“Ми вважаємо, що населенню нашого міста і взагалі населенню України, яке втратило роботу, дуже важко забезпечувати повноцінне харчування своїм дітям. Тому дана допомога і такі благодійні акції мають бути продовжені”, - каже Голова Червоного Христа Подільського району Києва Олена Гребенчукова.

«Якщо діти посміхаються, це означає, що день нашої роботи пройшов не дарма. Саме увага до їхніх потреб і турбота надають змогу побачити цей сонячний настрій малечі. Ми бачимо велику необхідність продовжувати допомагати маленьким українцям. Якісні харчі – це фундамент і життєво важлива потреба. Завдяки зусиллям великої команди нам вдається підтримувати тисячі сімей з особливими дітьми, а також дітей, що не мають батьків. Впевнені, добрі справи здатні змінити хід подій на краще. Ми за добро і підтримку найціннішого скарбу країни – людей!»,- додають у мережі NOVUS.

Приєднуються до мережі супермаркети Європи, підключаться і виробники продуктів харчування — як українські, так і європейські. Всі, хто не може залишатись осторонь. Українські діти без належної опіки не залишаться, запевняють у компанії.