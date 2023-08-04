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Литва анонсувала передачу Україні ЗРК NASAMS

4 серпня, 2023 п'ятниця
23:23
Війна з Росією ЗРК NASAMS

У новий пакет військових допомоги Україні від Литви увійдуть зенітно-ракетні комплекси NASAMS

Про це повідомляє міністерство оборони Литви.  

"Незабаром Україні будуть передані ракетні комплекси NASAMS, безпілотники, матеріально-технічне обладнання, ліжка та багато іншого забезпечення", - заявили у міноборони Литви. 

Там додали, що окрім переданої військової техніки та обладнання, Литва постійно активно навчає українських військових, надає їм лікування та реабілітацію, організовує консультації експертів, виділяє кошти міжнародним фондам підтримки України.

У міноборони Литви підсумували, що протягом перших семи місяців 2023 року передали Україні вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів, боєприпаси до гранатометів.


 
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