Про це повідомляє міністерство оборони Литви.

"Незабаром Україні будуть передані ракетні комплекси NASAMS, безпілотники, матеріально-технічне обладнання, ліжка та багато іншого забезпечення", - заявили у міноборони Литви.

Там додали, що окрім переданої військової техніки та обладнання, Литва постійно активно навчає українських військових, надає їм лікування та реабілітацію, організовує консультації експертів, виділяє кошти міжнародним фондам підтримки України.

У міноборони Литви підсумували, що протягом перших семи місяців 2023 року передали Україні вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів, боєприпаси до гранатометів.