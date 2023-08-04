Литва анонсувала передачу Україні ЗРК NASAMS
У новий пакет військових допомоги Україні від Литви увійдуть зенітно-ракетні комплекси NASAMS
Про це повідомляє міністерство оборони Литви.
"Незабаром Україні будуть передані ракетні комплекси NASAMS, безпілотники, матеріально-технічне обладнання, ліжка та багато іншого забезпечення", - заявили у міноборони Литви.
Там додали, що окрім переданої військової техніки та обладнання, Литва постійно активно навчає українських військових, надає їм лікування та реабілітацію, організовує консультації експертів, виділяє кошти міжнародним фондам підтримки України.
У міноборони Литви підсумували, що протягом перших семи місяців 2023 року передали Україні вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів, боєприпаси до гранатометів.
- 28 червня президент Литви Ґітанас Науседа повідомив, що країна придбала для України два зенітно-ракетні комплекси NASAMS.
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