Таку думку він думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Вступ України до Європейського Союзу є унікальним шансом на сьогодні. Литва є одним з найбільших прихильників членства України в ЄС. В Литві ми ніколи не сумнівались, що Україна належить до європейської сім’ї. Зараз ми розуміємо, що Україну потрібно поставити на шлях того, щоб стати членом ЄС якомога швидше.Оскільки весь світ зараз бачить, як Україна робить величезні жертви захищаючи свободу. Україна зараз відстоює європейську безпеку та цінності. Світ дуже вражений подвигом українського народу" - розповів Сапарінас.

Сапарінас наголосив, що героїчний спротив українського народу російській агресії зробив питання членства України в ЄС більш реалістичним.

"Всі європейські столиці зараз в українських прапорах. Героїчний спротив українського народу російській агресії зробив питання членства України в ЄС більш реалістичним. Давайте будемо відвертими, до війни на Заході щодо членства України в ЄС було дуже багато скептиків. Там говорили, що Україна не є достатньо європейською, занадто бідною та корумпованою країною. Однак, сьогодні відбуваються величезні зміни. Україна почала незворотний процес. На мою думку, зараз починають ухвалюватись політичні рішення. Тому я впевнений, що попри цю брутальну ціну, я маю на увазі тисячі смертей та зруйновану інфраструктуру країни, Україна має унікальний шанс стати членом Європейського Союзу", - додав Сапарінас.

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