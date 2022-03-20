Лівія направить до РФ своїх "добровольців", - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбук.



"Для поповнення втрат особового складу підрозділів російської окупаційної армії військовими комісаріатами Кубані, Приморського краю, Ярославської області та регіонів уральського федерального округу проводяться заходи прихованої мобілізації. Проте, населення перелічених регіонів не має бажання брати участь у війні. Мають місце масові випадки ухилення від служби", – йдеться у повідомленні.



Мобілізація триває також на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, однак серед таких мобілізованих поширюються панічні настрої, свідчатьдані Генштабу.



В цілому ж окупаційні війська втратили наступальний потенціал, українські захисники зупинили їхнє просування майже на всіх напрямках.



"За наявною інформацією, під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до москви, було досягнуто домовленостей про направлення лівійських “добровольців” до України, з метою участі у бойових діях на боці російської федерації. Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії “Ліга” (колишня “Вагнер”), літаками повітряно-космічних сил російської федерації", – повідомив Генштаб.



"Наразі переважна більшість особового складу 1-го АК - це мобілізоване населення тимчасово окупованих територій", – зауважили в Генштабі.



В свою чергу, російська пропаганда готує населення країни-агресора до тривалої війни: поширюється пропаганда про нібито успіхи "спецоперації" в Україні, організовуються заходи на пітримку війни.



Генштаб також відзначив заміну військових підрозділів у Херсоні на підрозділи росгвардії, а також знищення зведеного загону 6-го танкового полку ворога під час чергової спроби наступу на Київ.



"Завдяки активним діям підрозділів Збройних Сил України на окремих напрямках у Броварському районі підрозділи противника залишаються відрізаними від постачання пального та продовольства", – зауважили в Генштабі ЗСУ.



Нагадаємо, Білорусь де-факто вже воює проти України.