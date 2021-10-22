Лобіювали інтереси забудовників, намагалися підкупити прокурора: СБУ викрила двох працівників ДБР, які "кришували" бізнес

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Зловмисників схопили на гарячому - під час отримання ними хабара, за який вони на замовлення бізнесмена планували підкупити працівника прокуратури, щоб "вирішити питання".



За даними СБУ, зазначені працівники ДБР системно лобіювали інтереси забудовників і "допомагали" підприємцям у їхній діяльності.



Свої дії зловмисники маскували дії під виконання службових обов'язків, пов'язаних із викриттям корумпованих правоохоронців і держслужбовців. При цьому працівники ДБР тиснули на інших правоохоронців і посадовців із проханнями "закрити очі" на порушення певних осіб.



Якщо їм відмовляли у "проханнях", співробітники ДБР створювали штучні умови для підкупу посадовців.



В одному з випадків зловмисники звернулися до працівника прокуратури із "проханням" за $5 тис. зняти арешт із земельної ділянки і закрити відповідне кримінальне провадження.



Хабарникам повідомлено про підозру за ст. 369-2 (зловживання впливом) і ст. 370 (провокація підкупу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про затримання свого співробітника Службою безпеки України.

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