Лобіювали інтереси забудовників, намагалися підкупити прокурора: СБУ викрила двох працівників ДБР, які "кришували" бізнес
СБУ викрила двох співробітників ДБР, які за хабарі виконували "замовлення" підприємців і схиляли правоохоронців до хабарництва
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисників схопили на гарячому - під час отримання ними хабара, за який вони на замовлення бізнесмена планували підкупити працівника прокуратури, щоб "вирішити питання".
За даними СБУ, зазначені працівники ДБР системно лобіювали інтереси забудовників і "допомагали" підприємцям у їхній діяльності.
Свої дії зловмисники маскували дії під виконання службових обов'язків, пов'язаних із викриттям корумпованих правоохоронців і держслужбовців. При цьому працівники ДБР тиснули на інших правоохоронців і посадовців із проханнями "закрити очі" на порушення певних осіб.
Якщо їм відмовляли у "проханнях", співробітники ДБР створювали штучні умови для підкупу посадовців.
В одному з випадків зловмисники звернулися до працівника прокуратури із "проханням" за $5 тис. зняти арешт із земельної ділянки і закрити відповідне кримінальне провадження.
Хабарникам повідомлено про підозру за ст. 369-2 (зловживання впливом) і ст. 370 (провокація підкупу) Кримінального кодексу України.
- Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про затримання свого співробітника Службою безпеки України.
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