"Льотчики" РФ - ви тварюки та покидьки, у нас з вами ніколи не було одного неба, - військовий авіатор Хазан

"Ви тварюки та покидьки, у нас з вами ніколи не було одного неба. За кожного вбитого українця вам, покидькам, прилетить! І ви тепер різко відкривайте двері своїх будинків, тому що ви повинні знати, що до кінця свого життя вам обов'язково цей бумеранг повернеться. Обов'язково, до тих всіх тварюк та покидьків, які вміють пілотувати повітряними суднами та використовують їх для вбивства громадян України.



Я підписуюсь під кожним сказаним словом.



Ніколи в мене і у нас, у моїх побратимів, не було одного неба с тими тварюками і ніколи не буде.



Всі ваші прізвища, ваших дружин, адреси – все відомо українській стороні.



Ви військові злочинці, хоча я не прокурор і не маю права давати правову оцінку вашої діяльності. Але на вас тавро військових злочинців, яке вже прибито трьохсотим цвяхом, і вам від цього ніколи не відмитися. Ніколи!

Тому прилетить обов'язково, і нецікаво у який час, сьогодні, завтра чи післязавтра. Вони мають знати, що лічильник часу їхнього життя рахує у зворотному напрямку", - підкреслив військовий авіатор.