Лотерея на підтримку проєкту "Мобільна евакуація"

Лотерея "МОБІЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ ПОРАНЕНИХ"

Організатори: канал ПРЯМИЙ і Благодійний фонд "КОЛО"

Мета — зібрати кошти для мобільної евакуації поранених.

Щобудня з 7 по 19 липня у прямому ефірі о 13:55 рандомним способом відбуватимуться розіграші призів серед тих, хто зробив благодійний внесок на підтримку проєкту "МОБІЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ ПОРАНЕНИХ". Супер-приз – гітара Фоми, лідера гурту "Мандри" буде розіграно 19 липня.

Щоб збільшити свої шанси на призи і збільшити свою участь в допомозі, кожен може надсилати благодійний.

Виграш будь-якого призу не виключає щасливця із подальших розіграшів. А тим більше з боротьби за Супер-приз.

Умови участі:

- здійснити благодійний внесок від 201 гривні або 7 євро чи доларів

- ви автоматично стаєте учасником усіх розіграшів

"Призовий фонд": Супер-приз – гітара Фоми, лідера гурту "Мандри"; футболка "Рускій корабль іді на х.й"; блок марок "Рускій корабль – ВСЬО"; добірка книжок Доржа Бату із автографом; фірмові окуляри від гурту OT VINTA; унікальна ручка, вирізьблена із дуба,якому 2800 років; книжки від видавництв ФОЛІО, "Зелений пес", "Абабагаламага", ArtHuss!

Лотерея є благодійною, всі зібрані кошти будуть використані для допомоги в евакуації поранених.

Граймо і допомагаймо рятувати наших достойників!