Лотерея на підтримку проєкту "Мобільна евакуація"
201 гривня за легендарну гітару Фоми, лідера гурту "Мандри". Таке можливо. Але це не самоціль
Лотерея "МОБІЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ ПОРАНЕНИХ"
Організатори: канал ПРЯМИЙ і Благодійний фонд "КОЛО"
Мета — зібрати кошти для мобільної евакуації поранених.
Щобудня з 7 по 19 липня у прямому ефірі о 13:55 рандомним способом відбуватимуться розіграші призів серед тих, хто зробив благодійний внесок на підтримку проєкту "МОБІЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ ПОРАНЕНИХ". Супер-приз – гітара Фоми, лідера гурту "Мандри" буде розіграно 19 липня.
Щоб збільшити свої шанси на призи і збільшити свою участь в допомозі, кожен може надсилати благодійний.
Виграш будь-якого призу не виключає щасливця із подальших розіграшів. А тим більше з боротьби за Супер-приз.
Умови участі:
- здійснити благодійний внесок від 201 гривні або 7 євро чи доларів
- ви автоматично стаєте учасником усіх розіграшів
"Призовий фонд": Супер-приз – гітара Фоми, лідера гурту "Мандри"; футболка "Рускій корабль іді на х.й"; блок марок "Рускій корабль – ВСЬО"; добірка книжок Доржа Бату із автографом; фірмові окуляри від гурту OT VINTA; унікальна ручка, вирізьблена із дуба,якому 2800 років; книжки від видавництв ФОЛІО, "Зелений пес", "Абабагаламага", ArtHuss!
Лотерея є благодійною, всі зібрані кошти будуть використані для допомоги в евакуації поранених.
Граймо і допомагаймо рятувати наших достойників!
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