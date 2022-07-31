Лоукост Bees Airlines створив благодійний фонд для допомоги українцям

Дізнатися про проєкти фонду можна на офіційному сайті та на сторінках соціальних мереж Facebook та Instagram .

Bees Airlines повідомили про низку проєктів, які потребують допомоги.

"Зруйнована школа - ліцей в селищі Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині;

батальйон "Госпітальєри", що рятують життя поранених військових та цивільних Українців на лінії фронту;

дитячий центру соціально-психологічної реабілітації міста Ніжин;

Житомирська лікарня №2 ім. В.П. Павлусенка, на базі якої проводиться лікування Українців, постраждалих від агресії РФ", - пише компанія.



Серед цих проєктів є термінові потреби, на вони збирають кошти саме зараз:

закупка та встановлення 30 вікон школи селища Михайло-Коцюбинське, вартістю 439 000 грн;

портативні аспіратори для батальйону "Госпітальєри" вартістю 11100 євро;

шкільне приладдя для відновлення навчання дитячого центру соціально-психологічної реабілітації, вартістю 170 000 грн;

критично необхідні ліки для лікарні №2 ім. В.П. Павлусенка на проведення позапланових операцій, вартістю 300 000 грн.

Станом на 28 липня фонд "Повернись живим" зібрав на потреби Збройних сил України понад 4 мільярди гривень. Це пожертви благодійників від початку війни без урахування криптовалюти.

29 липня стало відомо, що український фонд стартапів підтримає стартапи, які виробляють дрони, займаються кібербезпекою та розвивають військові технології та виділить гранти до $35 тис. для проєктів military-tech.