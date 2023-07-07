У п'ятницю, 7 липня, на Всеукраїнському правозахисному форумі "Легіон права" Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив невдоволення роботою Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"На мій погляд, вони не виконують свій мандат, я це казав публічно і буду казати поки вони не змінять свої підходи. Я це особисто висловив новій президентці Міжнародного комітету Червоного Хреста", - сказав Лубінець.

Омбудсмен нагадав, що Мір'яну Сполярич-Еггер призначили 1 жовтня 2022 року й найперше очільниця МКЧХ поспілкувалася з українським Уповноваженим.

"У нас була зустріч 5 жовтня, я спеціально поїхав до Женеви. Підходи не міняються, на жаль, тому ми можемо їм пропонувати дуже багато чого, але я не бачу, що в них є бажання реально щось міняти", - додав Лубінець.

Під час форуму омбудсмен України, правозахисники, представники громадських і міжнародних організацій говорять про напрацювання у захисті прав людини, визначають нагальні проблеми та шукають спільні й ефективні рішення. Серед учасників - і люди, чиї права були порушені.

Також на заході обговорюють деталі Операційного плану до Стратегії розвитку Офісу Омбудсмана.