Лубінець заявив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста не виконує свій мандат
Омбудсмен наголосив про відсутність ініціативи та невиконання свого мандата Міжнародним комітетом Червоного Хреста
У п'ятницю, 7 липня, на Всеукраїнському правозахисному форумі "Легіон права" Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив невдоволення роботою Міжнародного комітету Червоного Хреста.
"На мій погляд, вони не виконують свій мандат, я це казав публічно і буду казати поки вони не змінять свої підходи. Я це особисто висловив новій президентці Міжнародного комітету Червоного Хреста", - сказав Лубінець.
Омбудсмен нагадав, що Мір'яну Сполярич-Еггер призначили 1 жовтня 2022 року й найперше очільниця МКЧХ поспілкувалася з українським Уповноваженим.
"У нас була зустріч 5 жовтня, я спеціально поїхав до Женеви. Підходи не міняються, на жаль, тому ми можемо їм пропонувати дуже багато чого, але я не бачу, що в них є бажання реально щось міняти", - додав Лубінець.
Під час форуму омбудсмен України, правозахисники, представники громадських і міжнародних організацій говорять про напрацювання у захисті прав людини, визначають нагальні проблеми та шукають спільні й ефективні рішення. Серед учасників - і люди, чиї права були порушені.
Також на заході обговорюють деталі Операційного плану до Стратегії розвитку Офісу Омбудсмана.
- У серпні 2022 року Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеку українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.
- 8 грудня тогоріч Мір'яна Сполярич-Еггер прибула до України з чотириденним візитом.
- 6 липня Україна повернула з полону 45 людей. Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона
- Станом на 7 липня за час повномасштабної війни Україні вдалося повернути з російського полону 2 576 громадян, серед них 144 цивільні люди. Водночас понад 25 тисяч людей вважаються цивільними заручниками РФ.
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