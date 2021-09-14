Лук'янівське СІЗО у Києві можуть зробити готелем, - Малюська

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, СІЗО можна було б продати, як і інші в'язниці.

"Але там інша проблема. Зараз в ньому міститься більше двох тисяч осіб, а той об'єкт, який ми йому на заміну будуємо по Бориспільській трасі, буде розрахований на одну тисячу", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що відносно СІЗО йдеться про зміну призначення тільки його частини. Інша частина років 5-6 ще перебуватиме на місці.



Малюська додав, що спочатку закриють 200-річний корпус.

"Ми планували зробити там готель, швидше за все", - зазначив міністр.