Лук'янівське СІЗО у Києві можуть зробити готелем, - Малюська
Лук'янівське СІЗО в столиці можуть перепрофілювати в готель
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр юстиції Денис Малюська.
За його словами, СІЗО можна було б продати, як і інші в'язниці.
"Але там інша проблема. Зараз в ньому міститься більше двох тисяч осіб, а той об'єкт, який ми йому на заміну будуємо по Бориспільській трасі, буде розрахований на одну тисячу", - зазначив міністр.
Він підкреслив, що відносно СІЗО йдеться про зміну призначення тільки його частини. Інша частина років 5-6 ще перебуватиме на місці.
Малюська додав, що спочатку закриють 200-річний корпус.
"Ми планували зробити там готель, швидше за все", - зазначив міністр.
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