Люди, які сплять менше п'яти годин, ризикують отримати хронічні захворювання, - вчені

Про це повідомляє CNN.

У дослідженні взяла участь група з майже 8 тисяч державних службовців Британії, у яких не було хронічних захворювань у віці 50 років. Вчені попросили учасників повідомити, скільки вони спали під час експерименту.

В результаті вдалося з'ясувати, що люди у віці від 50 років, які спали п'ять або менше годин на добу, піддавалися ризику розвитку множинних хронічних захворювань на 30% частіше, ніж ті, хто спав не менше семи годин на добу. При цьому в 60 років ризик збільшився на 32%, а в 70 років — на 40%.

Серед захворювань вказані цукровий діабет, рак, ішемічна хвороба серця, інсульт, серцева недостатність, хронічна обструктивна хвороба легень, хронічна хвороба нирок, захворювання печінки, депресія, деменція, психічні розлади, хвороба Паркінсона та артрит.