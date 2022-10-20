Люди, які сплять менше п'яти годин, ризикують отримати хронічні захворювання, - вчені
Люди старше 50 років, які сплять менше п'яти годин вночі, мають більший ризик розвитку багатьох хронічних захворювань
Про це повідомляє CNN.
У дослідженні взяла участь група з майже 8 тисяч державних службовців Британії, у яких не було хронічних захворювань у віці 50 років. Вчені попросили учасників повідомити, скільки вони спали під час експерименту.
В результаті вдалося з'ясувати, що люди у віці від 50 років, які спали п'ять або менше годин на добу, піддавалися ризику розвитку множинних хронічних захворювань на 30% частіше, ніж ті, хто спав не менше семи годин на добу. При цьому в 60 років ризик збільшився на 32%, а в 70 років — на 40%.
Серед захворювань вказані цукровий діабет, рак, ішемічна хвороба серця, інсульт, серцева недостатність, хронічна обструктивна хвороба легень, хронічна хвороба нирок, захворювання печінки, депресія, деменція, психічні розлади, хвороба Паркінсона та артрит.
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