Маас: Німеччина прагне кращих відносин з Росією, але потрібен прогрес із вирішення конфлікту на Донбасі
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас зазначив, що для покращення відносин з РФ потрібен прогрес у вирішенні конфлікту на Сході України
Про це повідомляє FAZ.
На Берлінському форумі з міжнародної політики Хайко Маас заявив, що Німеччина повинна лишатися лідером у сфері економіки та технологій і продовжувати робити внесок у НАТО, зокрема для успішного протистояння Китаю й Росії.
За словами міністра закордонних справ Німеччини Росія й Китай тиснуть на заснований на правилах порядок, міжнародне право й універсальні права людини.
Він додав, що хотів би, щоб Німеччина й РФ мали кращі відносини, однак для цього потрібно досягти прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зі свого боку російська сторона відмовилася брати участь у зустрічі міністрів закордонних справ держав нормандського формату.
- Нагадаємо, 15 листопада Німеччина разом з Францією попередили про наслідки для РФ у разі повномасштабного нападу на Україну.
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