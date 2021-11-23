Маас: Німеччина прагне кращих відносин з Росією, але потрібен прогрес із вирішення конфлікту на Донбасі

Про це повідомляє FAZ.



На Берлінському форумі з міжнародної політики Хайко Маас заявив, що Німеччина повинна лишатися лідером у сфері економіки та технологій і продовжувати робити внесок у НАТО, зокрема для успішного протистояння Китаю й Росії.



За словами міністра закордонних справ Німеччини Росія й Китай тиснуть на заснований на правилах порядок, міжнародне право й універсальні права людини.



Він додав, що хотів би, щоб Німеччина й РФ мали кращі відносини, однак для цього потрібно досягти прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі. Зі свого боку російська сторона відмовилася брати участь у зустрічі міністрів закордонних справ держав нормандського формату.

Нагадаємо, 15 листопада Німеччина разом з Францією попередили про наслідки для РФ у разі повномасштабного нападу на Україну.

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