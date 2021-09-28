"Маєте гроші – купуйте": Малюська пропонує українцям придбати в’язниці з аукціону
Очільник Мін’юсту Денис Малюська пропонує українцям купувати в’язниці, які виставили на аукціон
Про це він написав у Facebook.
"Кажуть що ціни на класичне житло останнім часом невпинно зростають. Купувати активи на зростанні ціни – тактика така собі. Маєте гроші – купуйте краще в’язниці! Ми якраз ще три в’язниці передали ФДМУ для продажу на аукціоні. Нові аукціони очікуємо вже восени, тому варто передивитися об’єкти та відкласти гроші вже зараз", - наголосив Малюська.
Він заявив, що пропонують такі в'язниці:Ковельська колонія (Ковель, вул. Шевченка, 20)
- стартова ціна 41624692 грн;
- земельна ділянка 4,86 га.
За словами міністра, стан колонії - "заїжджай і живи".Івано-Франківська установа виконання покарань № 12 (Долинський район, с.Тростянець)
- стартова ціна 7858392 грн;
- земельна ділянка - понад 67 га.
Малюська вважає, що в'язницю можна купити під гольф-клуб.
Миколаївська виправна колонія № 50 (Львівська область, Миколаївський район, с.Держів)
- стартова ціна - 17116000 грн;
- площа - 15,5 га.
Міністр зазначив, що це "економ" варіант для спартанців .
"Ну і два наших ВІП-лоти - Одеса і Коцюбинське все ще пропонуються до продажу", - написав він.
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