Магдалену Андерссон вдруге призначили прем'єр-міністеркою Швеції
У понеділок,29 листопада, Магдалену Андерссон призначили прем'єр-міністеркою Швеції, цього разу вона офіційно вступила на посаду
Про це повідомляє Euronews.
Так, 29 листопада Магдалену Андерссон знову обрали на посаду прем'єр-міністерки Швеції. Від поразки її врятувало пару голосів: з 349 членів шведського парламенту Риксдагу проти неї проголосували 173.
Уряд, який формували протягом тижнів переговорів, було швидко повалено. Спікер Риксдагу Андреас Норлен сказав, що "шкодує" про те, що трапилося 24 листопада, і після опитування лідерів партій дійшов висновку, що варто призначити голосування для переобрання Андерссон.
Минулого тижня Андерссон хоч і була проголошена прем'єр-міністеркою на кілька годин, проте вона не вступила на посаду офіційно. Цього разу Магдалена Андерссон очолить однопартійний уряд меншості, який складається лише з соціал-демократів.
- Нагадаємо, у середу 24 листопада вона стала першою жінкою, яка очолила уряд Швеції.
- Того разу за кілька годин після призначення Андерссон подала у відставку, оскільки її пропозиція щодо бюджету зазнала поразки в парламенті, і вона втратила підтримку Партії зелених у своїй коаліції.
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