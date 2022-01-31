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"Це атака на демократію": Маркарова попередила, що Путін не зупиниться на Україні в разі нового вторгнення

31 січня, 2022 понедiлок
09:32
Суспільство

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що президент РФ Володимир Путін напав на Україну тому, що вона обрала демократію

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Якщо Росія продовжить наступ на Україну, то, звісно, на Україні вона не зупиниться... Ось чому в інтересах Європи і всього демократичного світу допомогти нам захистити себе, а також показати, що міжнародне верховенство права досі працює", зазначила посол.

Вона додала, що президент РФ Володимир Путін напав на Україну, оскільки вона обрала демократію.

"Причина, з якої Путін напав на нас, не в тому, що він хоче Україну або тільки Україну. Причина, з якої він напав на нас, полягає в тому, що ми вибрали демократію і маємо євроатлантичні та європейські устремління. Тому це атака на демократію, і я вважаю, що ніхто не застрахований, якщо Україна піддасться нападу. Ми не хочемо бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії чи Російської Федерації. Ми хочемо бути суверенними, ми суверенні й ми боремося за свою незалежність", - зауважила Оксана Макарова.

Крім того, посол спростувала інформацію про напругу у відносинах США й України.

"Жодних тертів немає", - сказала вона

За словами Оксани Макарової, попри дискусії та розбіжності між Києвом і Вашингтоном США залишається стратегічним партнером і "стратегічним другом" України.

Зі Сполученими Штатами, особливо з іншими партнерами та союзниками, у нас можуть бути розбіжності щодо того, коли вводити санкції, у нас можуть бути розбіжності з деяких питань, але це дружні, відкриті та відверті дискусії", - пояснила вона.

Оксана Маркарова додала, що впродовж останнього року відносини США й України були на "найвищому рівні" за останні 30 років.

Говорячи, що Україна "знижує ризик" можливого вторгнення РФ, посол наголосила: "Ми не зменшуємо ризику. Насправді ми бачимо ситуацію у такий спосіб, і ми бачимо нарощування, і ми також знаємо, на що здатна Росія (...), але водночас, щоб захистити нашу країну, ми не можемо дозволити собі панікувати".

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посол України
США
Оксана Маркарова
вторгнення в Україну
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