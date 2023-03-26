Макс Кідрук презентував у Києві роман про поселенців на Марсі
Український письменник-фантаст, рівнянин Макс Кідрук у суботу, 25 березня 2023 року, провів у столиці презентацію свого нового роману "Колонія"
Зустріч з читачами, на яку прийшло кілька сотень людей, пройшла у конгресно-виставковому центрі "Парковий", що на Дніпрових схилах.
Письменник розповідав про що його новий твір та відповідав на запитання.
Після завершення офіційної частини зустрічі до Кідрука вишикувалася довга черга із тих, хто бажав отримати автограф.
"Києве, дякую! Ви фантастичні!", - зазначив Кідрук у себе на фейсбуці.
"Про кращий старт туру годі було мріяти", - додав він.
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