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Максима Галкіна хочуть позбавити батьківських прав

8 жовтня, 2022 субота
14:27
Таблоїд Максим Галкін

Російського пародиста Максима Галкіна хочуть позбавити батьківських прав через "нетрадиційну орієнтацію"

Про це повідомили на сайті Activatica.

Стало відомо, що прокуратура Московської області розпочала перевірку за фактом заяви про порушення прав Єлизавети та Гаррі Галкіних, заяву подав юрист Ярослав Михайлов.

"Виховання малолітніх дітей у сім'ї гомосексуаліста безсумнівно завдасть шкоди їхньому психічному та фізичному вихованню", – вважає Михайлов. Також Михайлов нагадав, що гуморист негативно висловлюється про війну в Україні.

  • 29 вересня 2022 року російська співачка вдруге виїхала з Росії. Російські ЗМІ повідомляють, що Пугачова з родиною поїхала в Ізраїль, де отримала громадянство.
  • Окрім цього, артистка виставила на продаж маєток у Підмосков'ї 
  • У березні 2022 року Пугачова разом з чоловіком Галкіним і дітьми поїхала в Тель-Авів. Шоумен одразу ж засудив війну Путіна, а артистка підтримала свого чоловіка.
  • Згодом у Росії внесли Максима Галкіна до списку "іноагентів". А Алла Пугачова попросила російську владу також внести її до цього переліку 
  • На початку жовтня Пугачова назвала росіян рабами та пораділа, що її ненавидять.
  • 5 жовтня стало відомо, що дітей Пугачової й Галкіна цькують у школі за політичну позицію батьків.

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Росія
скандал
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