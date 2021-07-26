Максимальна вартість користування платним автобаном становитиме 0,1 євро, - Мінінфраструктури
Міністерство інфраструктури працює над реалізацією проєктів будівництва шести автомобільних доріг, які будуть зведені у співпраці з приватними інвесторами
Про це Суспільному у відповідь на запит повідомила заступниця міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Анна Юрченко.
Уряд опрацьовує питання щодо будівництва на умовах концесії наступних доріг:
M-29/M-04/M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;
M-03 – Бориспіль-Полтава;
M-14 – Херсон-Миколаїв;
M-06 – Київ-Житомир-Рівне;
M-08/M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк;
M-04/H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.
"Реалізація зазначених об’єктів відповідає Переліку пріоритетних для держави інвестиційних проєктів до 2023 року, затвердженому розпорядженням Кабінету міністрів України від 16 грудня 2020 року №1581-р.", – зазначила Юрченко.
При цьому уряд затвердив максимальну вартість користування дорогами на рівні від 0,023 до 0,133 євро за кілометр, що станом на 26 липня відповідає сумі від 73 копійок до 4 грн 14 коп.
"Постановою Кабінету міністрів від України від 23 грудня 2020 року №1312 затверджено максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії, який становить, в залежності від категорії транспортного засобу, від 0,023 євро за кілометр до 0,133 євро за кілометр", – підсумували у міністерстві.
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