1. Рецепт швидких малосольних огірків на зиму

Інгредієнти (розраховано на 2 л банку):

Огірки - один кілограм

Сіль - дві столові ложки

В’язочка чарівних спецій. До них можна взяти вишневе листя, суцвіття кропу, хрін (корінь і листя), листя смородини.

Перець чилі - 10 г

Вода столова газована - 700 мл

Часник - одна головка.

Покрокове приготування малосольних огірків:

Відбираємо огірочки довжиною до 10 см (з пухирцями, без жовтих плям)

Промиваємо

Викладаємо в миску

Заливаємо водою

Залишаємо на півгодини постояти

Ріжемо перець чилі тоненькими кружальцями

Викладаємо на денце банки усі складові в'язочки спецій

Додаємо зубчики часнику

Додаємо кружальця гострого перцю

Викладаємо щільно зверху наші огірочки

Насипаємо сіль

Заливаємо огірки газованою водою кімнатної температури

Залишаємо все постояти при кімнатній температурі до двох годин часу

Після цього кладемо банку в холодильник

Старава буде готовою через 4-5 годин.

Цей рецепт швидких малосольних огірків на зиму вабить простотою та швидкістю приготування. А ще нам не потрібно буде поратись з розсолом. Ви отримаєте малосольні огірки на зиму. І цей спосіб значно кращий, аніж солити огірки в пакеті.

2. Огірки з кропом малосольні

Інгредієнти:

Один кілограм свіжих оірків

Одна головка часнику

Одна пучка кропу

Кілька горошинок чорного перцю

Перець духм'яний (за Вашим смаком)

Одна столова ложка солі

Один літр води.

Покрокове приготування малосольних огірків з кропом:

Миємо огірки

Обрізаємо хвостики

Підготовлені огірки викладаємо на дно каструлі

Зверху викладаємо цілі гілочки кропу

Далі викладаємо дрібненько нарізаний часник

Зверху викладаємо решту огірків

Накриваємо огірки кропом

Додаємо ще часник

Наливаємо в порожню каструлю воду

Ставимо цю каструлю на плиту

Коли закипить вода - додаємо чорний перець горошок, сіль, запашний перець

Кип'ятимо маринад, аж поки сіль повністю розчинеться

Заливаємо огірки киплячим маринадом

Маринад повинен повністю накрити огірки

Щоб огірки не сплили, кладемо зверху тарілку, щоб вона занурила огірки в маринад повністю

Каструлю з огірочками накриваємо кришкою

Залишаємо на півдоби постояти

Готові огірки зберігаються в холодильнику

Малосольні огірки з кропом готові!

Кріп - це завжди пікантність смаку!

3. Малосольні огірки в пакеті

Інгредієнти:

Один кілограм огірків

Один пучок зелені

Три зубчики часнику

Одна столова ложка солі

Одна чайна ложка кмину.

Покрокове приготування малосольних огірків в пакеті:

Миємо огірочки

Кладемо в пакет подрібнену зелень

При бажанні можна додати листя вишні чи смородини

Обрізаємо кінчики огірків

Викладаємо огірки в пакет

Вичавлюємо часник

Додаємо сіль

Розминаємо в ступці кмин і теж додаємо в пакет

Пакет потрібно добряче потрусити і покласти в холодильник на цілу ніч.

На ранок можна смакувати!

4. Малосольні огірки "п`ятихвилинка"

Інгредієнти:

Чотири огірка

Один зубок часнику

часнику Гілка кропу

Сіль (за смаком)

Перець (за смаком)

Одна столова ложка олії

Оцет (за смаком).

Покрокове приготування огірків "п'ятихвилинка":

Нарізаємо огірочки дрібними шматочками

Подрібнюємо кріп

Подрібнюємо часник

Додати часник та кріп до огірків

Додаємо спеції

Усі інгредієнти заправяємо олією

Вимішуємо

Оцет додаємо (за смаком).

Швидко, корисно і смачно!