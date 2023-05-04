Про це пише Variety.

Малюк Йода з'явиться у кутку екрана, якщо ввести в пошуковику запит "Бейбі Йода", "Малюк Йода", "Grogu" або "Baby Yoda".

Якщо натиснути на мініатюру, малюк почне використовувати Силу та одне за одним знищувати результати пошуку. Чим більше разів натиснути - тим більше запитів він знищить. Гра працює як на мобільному, так і на ПК.

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"Грогу - грайливий персонаж, і він зібрав величезну кількість прихильників. Ми хотіли врахувати це та дозволити шанувальникам взаємодіяти з Грогу, поки він відпрацьовує свої навички Сили на сторінці пошуку", - розповів Лукас Буллен, провідний інженер Google.