Малюк Йода руйнує сторінку: в день "Зоряних воєн" Google запустив у пошуковику гру-"пасхалку"
В день "Зоряних воєн", 4 травня, Google запустив гру-"пасхалку" - якщо у пошуковику вписати "Бейбі Йода", то малюк з'явиться та зруйнує сторінку
Про це пише Variety.
Малюк Йода з'явиться у кутку екрана, якщо ввести в пошуковику запит "Бейбі Йода", "Малюк Йода", "Grogu" або "Baby Yoda".
Якщо натиснути на мініатюру, малюк почне використовувати Силу та одне за одним знищувати результати пошуку. Чим більше разів натиснути - тим більше запитів він знищить. Гра працює як на мобільному, так і на ПК.
Представник Google розповів, що "пасхалка" не була спонсорською, проте компанія співпрацювала з Disney
"Грогу - грайливий персонаж, і він зібрав величезну кількість прихильників. Ми хотіли врахувати це та дозволити шанувальникам взаємодіяти з Грогу, поки він відпрацьовує свої навички Сили на сторінці пошуку", - розповів Лукас Буллен, провідний інженер Google.
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