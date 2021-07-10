Малюнок Леонардо да Вінчі пішов з молотка за рекордну суму
Малюнок Леонардо да Вінчі продали на аукціоні Christie's за $12,2 млн
Про це повідомляє Christie's у twitter.
Малюнок "Голова ведмедя", створений рукою Леонардо да Вінчі, було продано за 8,8 млн фунтів ($12,2 млн.) Ця сума виявилася рекордною для малюнків художника.
"Малюнок є вишуканою демонстрацією неперевершеної майстерності Леонардо да Вінчі як художника", - написали у Christie's.
- Нагадаємо, у лютому 2020 року репродукцію картини Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" зі 330 кубиків Рубика продали на аукціоні в Парижі за 480 тис євро.
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