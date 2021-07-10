Малюнок Леонардо да Вінчі пішов з молотка за рекордну суму

Про це повідомляє Christie's у twitter.

Малюнок "Голова ведмедя", створений рукою Леонардо да Вінчі, було продано за 8,8 млн фунтів ($12,2 млн.) Ця сума виявилася рекордною для малюнків художника.

"Малюнок є вишуканою демонстрацією неперевершеної майстерності Леонардо да Вінчі як художника", - написали у Christie's.