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Марафон мародерів

Юрій Бутусов
8 жовтня, 2022 субота
14:02
Погляд Юрій Бутусов

Національне антикорупційне бюро має негайно відкрити кримінальну справу проти керівників офісу президента, які відверто мародерять державний бюджет під час війни

Подивився вражаюче розслідування Бігус.інфо про телекомпанію "Кінокіт".

Це просто аморально. Вважаю, що Національне антикорупційне бюро має негайно відкрити кримінальну справу проти керівників Офісу президента, які відверто мародерять державний бюджет під час війни.

Схема така:

1. Через початок війни Офіс президента забороняє самостійний ефір усім телеканалам, і створює єдиний телемарафон (який порушує свободу слова, але це окреме питання, розслідування — про корупцію).

2. Виробляти більшість контенту для цього єдиного телемарафону на усіх телеканалах Офіс президента вповноважує державний телеканал "Рада". Але телеканал, який має свій значний бюджет та штат робітників, чомусь відмовляється це робити самостійно. І тому замовляє виробництво телемарафону... комерційній компанії "Кінокіт", яка належить через підставних осіб заступнику голови Офісу президента Кирилу Тимошенку.

3. Платить за це телеканал "Рада" гроші платників податків - 10 мільйонів гривень на місяць — непомірні гроші за контент, який гонить в ефір "Кінокіт". Компанія Тимошенка під час війни добре розкручується шляхом корупційної неконкурентної змови.

4. Цього не було в сюжеті, але я подивився, а скільки у нас витрачає держава на утримання телевізійних засобів масової інформації у 2022 році, може, ніхто інший не може робити телемарафон? Ми утримуємо аж чотири державних мовники:

4.1 Суспільне мовлення - 1,873 мільярда гривень (у 2021-му - 2,2 мільярда).

Насправді один цей телеканал з великим штатом працівників, з кількома потужними редакціями, машинами, багатьма офісами та сучасним обладнанням для усіх видів фільмування мав би бути зобов'язаним робити телемарафон, причому Суспільне це зробило б незрівнянно вищої якості, ніж якийсь "Кінокіт".

4.2. Телеканал ДОМ - 362 мільйони гривень.(у 2021-му - 977 мільйонів гривень). Цей телеканал не має ніякого впливу та значення, один з незрозумілих проєктів ОП, який платникам податків не пояснюється.

4.3. Російськомовний телемарафон FreeDOM - 165 мільйонів гривень. Чи є сенс витрачати кошти платників податків на російськомовний телемарафон, і чи дивиться хтось взагалі цей проєкт ОП?

4.4. Телеканал "Рада" - 407 мільйонів гривень. (у 2021-му - 84,7 мільйона гривень). Канал займається не висвітленням роботи парламенту, а пропагандою однієї партії та боротьбою з критиками влади під керівництвом ОП. Чи варто на це витрачати кошти платників податків?

Загалом: 2 мільярди 905 мільйонів гривень платників податків витратить держава на своє телевізійне мовлення у 2022-му році. Для розуміння цін у військовому вимірі — це приблизна вартість понад 26 тисяч квадрокоптерів Mavic-3.

Але ці ресурси не використовуються, і ключовий проєкт державного мовлення державний канал купує у маленької компанії, яка ніколи не займалась телевізійними новинами, і за 10 мільйонів забиває значну частину телеефіру якимось низькопробним трешем, не соромлячись замість виробництва відеосюжетів зачитувати глядачам з екрана твіти та пости держслужбовців та радників Офісу президента. Бо якщо в ефірі Зеленський, Єрмак і сам Тимошенко кожні 10 хвилин, то можна робити все. Коли більшість інших продакшенів змушені були закритись через війну, компанія Тимошенко в прибутках.

Впевнений, що за результатами розслідування Бігус.інфо Національне антикорупційне бюро має порушити кримінальну справу проти мародерів, які використовують війну, щоб заробляти та тягнути з бюджету в той час, як країна по гривні скидається на квадрокоптери, машини, оптику, зв'язок, форму, озброєння, які Офіс президента не фінансував до війни та не фінансує зараз — бо виглядає так, що для офісу Зеленського власний піар вартує дорожче ніж перемога. Це і є корупція.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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