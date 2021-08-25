Марченко очікує перевиконання держбюджету за доходами у 2021 році

Про це Марченко сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".



"Воно (перевиконання - ред.) точно буде. Питання в тому, що парламент уже кілька разів вносив зміни до бюджету на 2021 рік на 13 млрд грн і майже на 9 млрд грн", - цитує агентство слова Марченка.



При цьому він зауважив, що з міністерством ці зміни погоджено.



"Через те, що в нас технічно виникло перевиконання доходів і недовиконання запозичень, було кілька протокольних рішень уряду, щоб переформатувати розпис стосовно того, щоб за рахунок доходів профінансувати видатки, фінансування яких очікувалося за рахунок запозичень. У нас збільшувався розпис на ці періоди за доходами", - пояснив міністр.



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