Марченко очікує перевиконання держбюджету за доходами у 2021 році
Міністр фінансів Сергій Марченко очікує перевиконання державного бюджету за доходами у 2021 році
Про це Марченко сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Воно (перевиконання - ред.) точно буде. Питання в тому, що парламент уже кілька разів вносив зміни до бюджету на 2021 рік на 13 млрд грн і майже на 9 млрд грн", - цитує агентство слова Марченка.
При цьому він зауважив, що з міністерством ці зміни погоджено.
"Через те, що в нас технічно виникло перевиконання доходів і недовиконання запозичень, було кілька протокольних рішень уряду, щоб переформатувати розпис стосовно того, щоб за рахунок доходів профінансувати видатки, фінансування яких очікувалося за рахунок запозичень. У нас збільшувався розпис на ці періоди за доходами", - пояснив міністр.
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